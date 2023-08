Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer flüchtet zu Fuß

Fahndung erfolgreich

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße;

Unfallzeit: 15.08.2023, 01.55 Uhr;

In einem Gebüsch an der Laubstiege hat sich in der Nacht zum Dienstag ein Autofahrer versteckt. Zwecklos, Polizisten fanden den 41 Jahre alten Mann. Gegen 01.55 Uhr hatte der Gronauer mutmaßlich mit seinem Wagen die Ochtruper Straße stadtauswärts befahren. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem geparkten Auto, das durch die Wucht des Aufpralles gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Der 41-Jährige fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Schließlich stellte er seinen Wagen ab und flüchtete schwankend zu Fuß weiter, zunächst von einer Zeugin bis zu einer Unterführung der Hermann-Ehlers-Straße verfolgt. Dort verlor die Hinweisgeberin den Sichtkontakt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,8 Promille hindeutete. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Den Führerschein des Gronauers stellten die Beamten sicher und untersagten die Weiterfahrt. (db)

