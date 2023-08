Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Agathastraße, Nienborger Straße, Bundesstraße 70;

Tatzeit: 13.08.2023, 03.30 Uhr;

Mehrere Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen haben Unbekannte in Gronau beschädigt. In der Nacht zum Sonntag schlugen Vandalen Scheiben einer an der Agathastraße stehenden mobilen Anlage ein. Zu diesem Geschehen kam es gegen 03.30 Uhr. Als alarmierte Polizisten an dem Anhänger eintrafen, waren die Täter bereits weg. Mutmaßlich kamen sie nochmals zurück. Sie hatten wohl ihr Werk noch nicht vollendet. Am Montag stand der Anhänger dort mit einer klebrigen Flüssigkeit überzogen. Laub befand sich auf dem Wagen und in mehreren gewaltsam angerichteten Öffnungen, wie den zertrümmerten Rückleuchten. Zugeschlagen haben Unbekannte an den stationären Anlagen in Gronau-Epe an der Nienborger Straße sowie an der Bundesstraße 70, Abzweig Kreisstraße 25. Hier liegt die Tatzeit zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr. Der Sachschaden wird insgesamt mit mehreren 10.000 Euro beziffert.

Ob die Taten zusammenhängen, ist unklar.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell