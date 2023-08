Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autos kollidieren auf Kreuzung

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, An der Früchte / Postbrückenweg;

Unfallzeit: 14.08.2023, 16.05 Uhr;

Zwei Leichtverletzte sowie rund 30.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montag in Gronau. Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Gronau war gegen 16.05 Uhr auf der Straße An der Früchte unterwegs und gerade im Begriff, den Postbrückenweg zu queren, als er mit dem von rechts kommenden Wagen eines 66-Jährigen kollidierte. Der Steinfurter war auf dem Postbrückenweg in Richtung Kreisgrenze unterwegs. Abseits der Straße kam der Wagen des 21-Jähigen zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte den Gronauer in ein Krankenhaus. Eine Behandlung des Steinfurters war zunächst nicht erforderlich. Um die stark beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. An der Unfallstelle gilt die Vorfahrtsregel "Rechts-vor-links". (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell