POL-BOR: Rhede - Nachtrag zu: Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Unfallort: Rhede, Im Ortbruch;

Unfallzeit: 14.08.2023, 10.25 Uhr;

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5580050

Wie berichtet, kam es am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall in Rhede auf der Straße Im Ortsbruch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen einer 83-Jährigen und einem Müllabfuhrwagen. Die Frau aus Rhede erlitt dabei schwerste Verletzungen, die noch an der Unfallstelle zum Tode führten. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 51 Jahren alten Mann aus Dorstener. Bei der Unfallaufnahme kam ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizei Kleve zum Einsatz. Zur Rekonstruktion des Geschehens ordnete die Staatsanwaltschaft die Erstellung eines Gutachtens durch ein Ingenieurbüro sowie die Obduktion der Leiche an. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat Ahaus dauern an. (db)

