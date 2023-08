Polizei Gütersloh

POL-GT: Abbiegeunfall auf dem Stadtring - Radfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bereits am Freitagmorgen (11.08., 10.20 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Stadtring Kattenstroth/ Brockweg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 44-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Eine 81-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit einem Ford den Stadtring Kattenstroth von der Wiedenbrücker Straße kommend und beabsichtigte nach links in den Brockweg abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 44-jähriger Bielefelder mit einem Rennrad den rechten Geh- und Radweg des Stadtrings in entgegengesetzte Richtung. Bei dem Abbiegeversuch der Ford-Fahrerin kam es zur Kollision mit dem querenden Rennradfahrer. Der Rettungsdienst brachte den 44-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung ins nahegelegene Klinikum.

