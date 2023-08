Polizei Gütersloh

POL-GT: 57-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Sonntagabend (13.08., 21.40 Uhr) befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer den Radweg der Paderborner Straße vom Schmiedestrang kommend in Richtung Poststraße. Eigenen Angaben nach brach in Höhe der Arndtstarße die Sattelstange des Rads aus der Halterung und der 57-jährige stürzte in der Folge. Schwer verletzt wurde der Verler in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

