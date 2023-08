Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung an der Münsterstraße

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (12.08., 00.40 Uhr) wurde die Polizei in Versmold über eine Auseinandersetzung mehrerer beteiligter Personen im Bereich der Münsterstraße/ Breslauer Straße informiert. Derzeitigen Erkenntnissen nach gerieten etwa 10 - 15 Personen zunächst in einen Disput, welcher sich in der Folge zu einem Handgemenge entwickelte. Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich ein Großteil der Beteiligten mit Autos und zu Fuß von der Örtlichkeit entfernt. Die Aufklärung der genauen Hintergründe ist aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Ein 18-jähriger Mann aus Versmold wurde bei der Schlägerei verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst für weitere Behandlungen zur stationären Aufnahme in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf die beteiligten Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

