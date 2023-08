POL-GT: Messe " Ausbildung und Arbeit 2023" in der Stadthalle Rheda-Wiedenbrück - Beratung zum Einstieg in den Polizeiberuf

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (MK) - Ein bislang unbekannter Täter ist in der vergangenen Freitagnacht (11.08., 01.48 Uhr) in ein Mobilfunkgeschäft an der Freistraße eingebrochen. Anhand von Zeugenangaben sowie durch ein Überwachungssystem konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge schlug der Einbrecher ein Fenster des Shops ein und entwendete in der Folge mehrere Handys aus dem ...

mehr