Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Mobilfunkshop an der Freistraße

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Ein bislang unbekannter Täter ist in der vergangenen Freitagnacht (11.08., 01.48 Uhr) in ein Mobilfunkgeschäft an der Freistraße eingebrochen. Anhand von Zeugenangaben sowie durch ein Überwachungssystem konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge schlug der Einbrecher ein Fenster des Shops ein und entwendete in der Folge mehrere Handys aus dem Verkaufsraum. Anschließend flüchtete die dunkel gekleidete, männliche Person auf einem E-Scooter in Richtung Kaiserstraße.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell