Polizei Gütersloh

POL-GT: 62-jährige Frau überweist Geld an Whats-App-Betrüger

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - "Hallo Mama. Mein Handy ist kaputt. Ich kann nur über Whats-App schreiben und muss schnell ein paar Überweisungen tätigen. Kannst du mir kurz helfen?", so oder so ähnlich steht es in unzähligen E-Mails, die jeden Tag verschickt werden. Betrüger versuchen auf diesem Weg an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Diese sind arglos und glauben, einem nahen Angehörigen einen Gefallen zu tun.

Am Mittwoch überwies eine 62-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück einen fünfstelligen Betrag an Unbekannte, nachdem sie eine solche Nachricht erhalten hat.

Die Polizei ermittelt in diesem Verfahren und warnt! Informieren Sie Verwandte, Nachbarn und Freunde über die Masche der Betrüger! Überweisen sie niemals Geld an Unbekannte oder wenn auch nur der kleinste Zweifel besteht. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen stattdessen über die Ihnen bekannte Telefonnummer. Sollten sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, scheuen Sie sich nicht und melden Sie es der Polizei.

