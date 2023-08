Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück - Am Mittwoch (09.08.) führte die Polizei Rheda-Wiedenbrück in der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr umfangreiche Verkehrskontrollen durch.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 63 Fahrzeuge. Festgestellt wurden dabei zwei Fahrzeugführer, welche unter Drogeneinfluss mit ihrem Auto fuhren. Ein weiterer Autofahrer besaß keinen Führerschein.

Zudem wurden neben acht am Steuer telefonierenden Menschen auch drei angehalten, die nicht angeschnallt waren. Des Weiteren war bei drei Fahrzeugen der Termin für die Hauptuntersuchung teils deutlich überschritten. Bei zwei Gespannen mussten im Bereich der Ladungssicherung nachgebessert werden und an einem Fahrzeug wurde deutlich zu wenig Profil an der Bereifung festgestellt. Im Rahmen der Kontrollen wurden die Polizei somit ein Strafverfahren und 13 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sechs Verwarngelder konnten vor Ort erhoben werden.

