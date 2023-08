Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Schlägerei auf dem Bahnhofsvorplatz gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagabend (07.08., 18.45 Uhr) meldeten Zeugen eine Schlägerei auf dem Willy-Brandt Platz. Zu dem Zeitpunkt soll bereits eine Person am Boden gelegen haben. Als die Polizei eintraf, waren die übrigen Männer bereits weggelaufen. Auf dem Boden lag ein verletzter 30-jähriger Mann. Den Angaben nach sollen vier bis fünf Personen auf den 30-Jährigen eingeschlagen haben. Einer soll ihn noch getreten haben, als er der verletzte bereits am Boden lag. Die Tatverdächtigen waren zwischen 30 und 35 Jahren alt, einer trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Hose und ein dunkelgraues Shirt. Möglicherweise handelt es sich bei den Gesuchten um Personen, die sich häufiger rund um den Bahnhof aufhalten. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu der Schlägerei und den handelnden Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell