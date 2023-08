Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall auf der Rietberger Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Freitagnachmittag (04.08., 14.15 Uhr) ereignete sich auf der Rietberger Straße ein Verkehrsunfall eines Pkw-Fahrers. Den Erkenntnissen nach befuhr ein 85-jähriger Rietberger mit einem VW die Rietberger Straße in Richtung Mastholte. In einer leichten Rechtskurve verlor der VW-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr die Bankette, schleuderte in den Straßengraben und kollidierte mit einem Baum.

Zeugen verständigten umgehend den Rettungsdienst. Sowohl der 85-Jährige als auch seine 83-jährige Beifahrerin wurden zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Der erheblich beschädigte VW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 20 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell