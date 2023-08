Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte junge Männer stehlen Taxifahrer die Geldbörse

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.08., 04.00 Uhr) wurde die Polizei über einen Raub auf Taxifahrer im Bereich Schledebrückstraße/ Kattenstrother Weg informiert.

Den Erkenntnissen zufolge, nahm der 66-jährige Taxifahrer drei bislang unbekannte junge Männer in Verl, an der Kreuzung Paderborner Straße/ Hauptstraße, auf. Die Fahrt ging nach Gütersloh. Zwischenzeitlich verließ einer der Drei auf der Verler Straße das Taxi. Unter einem offensichtlichen Vorwand sollte der Taxifahrer an der Einmündung Schledebrückstraße/ Kattenstrother Weg anhalten. Beim Bezahlvorgang am offenen Fenster entriss einer der beiden Täter dem 66-Jährigen die Geldbörse mit Bargeld. Beide Täter flüchteten anschließend in den angrenzenden Park über den Heinrich-Humbert-Weg.

Der Beschreibung nach waren die drei jungen Männer etwa 20 Jahre alt und hatten ein südländisches Aussehen. Einer der Männer trug eine rote Jacke.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen oder hat verdächtige Beobachtungen machen können? Wer kann Hinweise auf die drei jungen Männer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

