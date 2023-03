Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem Pkw

Roth OT Oettershagen (ots)

In der Nacht auf den Sonntag, den 12.03.2023 wurde in Roth OT Oettershagen die Frontscheibe eines Pkw durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Der Pkw wurde zuvor durch die Eigentümerin in der Koblenzer Straße vor ihrem Haus abgestellt. Gegen 03:30 Uhr hörte sie einen lauten Knall, welchen sie jedoch in dem Moment nicht zuordnen konnte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell