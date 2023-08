Polizei Gütersloh

POL-GT: Audi A8 nach Verfolgungsfahrt und weiterer Verstöße beschlagnahmt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Nachdem Polizeibeamten am Freitagnachmittag (04.08., 14.20 Uhr) zunächst ein durch rücksichtlose Fahrweise geführter Audi A8 aufgefallen war, entwickelte sich in der Folge eine kurzzeitige Verfolgungsfahrt.

Der Wagen fiel den zivilen Beamten auf der Verler Straße auf. In rasanter und rücksichtsloser Fahrweise setzte der bis dahin unbekannte Fahrer hierbei auch immer wieder zu Überholversuchen trotz Gegenverkehrs auf der Verler Straße an. Die Beamten entschieden sich zu einer Verkehrskontrolle, als der Audi-Fahrer auf die Straße Auf der Haar und anschließend in die Weserstraße abbog. Bei Erkennen der Anhaltezeichen beschleunigte der Fahrer den Audi sofort sehr stark und versuchte zu flüchten. Die Fahrt ging mit hoher Geschwindigkeit über die Weserstraße, nach rechts auf die Max-Planck-Straße und von dort über die Verler Straße in die gegenüberliegende Sackgasse Am Coesfeld.

Den Beschreibungen der Polizeibeamten zufolge kam es durch den Audi-Fahrer während der Flucht zu konkreten Gefährdungen weiterer Verkehrsteilnehmer auf der Weserstraße und beim Überqueren der Verler Straße an der Einmündung Max-Planck-Straße. Es kam zu keiner Kollision und es wurden keine Personen verletzt.

Die Beamten stoppten den Audi-Fahrer schließlich in der Sackgasse. Der 36-jährige Mann aus Langenberg räumte umgehend ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem habe er Alkohol und Drogen konsumiert. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass die an dem Audi angebrachten Kennzeichen zu einem BMW gehören. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Polizisten weiterhin eine geringe Menge Drogen im Fahrzeug sicher.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Audi A8 als Tatmittel beschlagnahmt sowie eine Blutprobe bei dem 36-Jährigen angeordnet.

Der Langenberger muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol und Drogen, sowie wegen des Besitzes von Drogen und wegen Urkundenfälschung verantworten.

Darüber hinaus sucht die Polizei Gütersloh weitere Zeugen zu den beschriebenen Gefährdungssituationen bei der Flucht. Wer kann weitere Angaben zu den Gefährdungen weiterer Verkehrsteilnehmer auf der Weserstraße und im Bereich der Einmündung Verler Straße/ Max-Planck-Straße machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell