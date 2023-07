Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Ferienbeginn in Niedersachsen - Tipps Ihrer Polizei für sicheres Baden an heißen Tagen

Lüneburg (ots)

Mit Start der Sommerferien in Niedersachsen und weiteren angrenzenden Bundesländern erreichen die Temperaturen bereits sommerliche Rekordwerte. Um hohe Temperaturen erträglicher zu machen, bedienen sich viele Menschen der Abkühlung durch Baden an Küsten, Flüssen, Kanälen und in Seen. Diese zunächst angenehme Aktivität birgt in manchen Fällen jedoch auch lebensgefährliche Risiken. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 355 Menschen ertrunken, damit 56 Personen mehr als im Jahre 2021. Auch in diesem Jahr kam es bereits zu mehreren tragischen Badeunfällen, betroffen sind häufig Kinder und junge Menschen. Vor allem beim Baden in Seen, Kanälen und Flüssen besteht eine erhöhte Gefahr des Ertrinkens, 87% aller tödlichen Badeunfälle ereignen sich in Binnengewässern. Durch ungeahnte Strömungen, Sog, Boots- und Schiffsverkehr können für den Menschen unkontrollierbare Situationen entstehen. Zudem sind derartige Binnengewässer häufig nicht überwacht. Selbstüberschätzung der Schwimmfähigkeit, Unachtsamkeit, das Konsumieren berauschender Mittel aber auch Herz-Kreislauf-Schwäche können Badende im Wasser in lebensgefährliche Zustände versetzen. Damit Sie das Baden an heißen Tagen möglichst gefahrenfrei genießen können, möchten wir Ihnen die folgenden Tipps mit in Ihren Sommerurlaub geben:

- Durch die zurückliegenden pandemiebedingten Schließungen von Hallen- und Freibädern ist es vor allem bei Kindern und Jugendlichen zu einem Defizit in der Schwimmausbildung gekommen: Nutzen Sie die Ferien für einen Schwimmkurs in Ihrer Gegend - Baden Sie an übersichtlichen Stellen ohne Schiffsverkehr, am besten nur in Gewässern, die als Badestellen gekennzeichnet sind und welche durch Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer beaufsichtigt werden - Gehen Sie vor allem bei hohen Temperaturen langsam ins Wasser, um Ihren Körper an die Abkühlung zu gewöhnen und Herz-Kreislauf-Problemen vorzubeugen - Achten Sie auf Ihren Alkoholkonsum, Alkohol trübt Ihre Sinne und lässt Sie Gefahrensituationen später erkennen - Achtung bei der Benutzung von SUBs: Paddeln Sie nicht zu weit hinaus und nutzen Sie in jedem Fall die Paddle Leash (Sicherheitsleine), um auch bei einem Sturz mit dem Bord verbunden zu bleiben - Behalten Sie Ihre Mitmenschen im Blick, Ertrinken geschieht oft lautlos - Sollten Sie bemerken, dass sich andere Personen in Not befinden, springen Sie nicht Hals über Kopf ins Wasser - schätzen Sie die eigenen Fähigkeiten realistisch ab, machen Sie weitere Personen auf die Situation aufmerksam und wählen Sie sofort den Notruf

Für weitere Tipps und Verhaltensregeln beim Baden und für die Eigen- und Fremdrettung aus lebensgefährlichen Situationen im Wasser empfehlen wir Ihnen ausdrücklich die ausführlichen Informationen der DRLG, diese können Sie online jederzeit abrufen.

Bleiben Sie gesund und kommen Sie sicher und erholt aus Ihrem Sommerurlaub zurück!

