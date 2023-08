Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Kunde beleidigt und bedroht Supermarktmitarbeiter

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Kunde eines Discountmarktes an der Straße Auf dem Stempel beleidigte und bedrohte am Samstagnachmittag (05.08., 15.55 Uhr) eine weitere Kundin und einen Mitarbeiter.

Weil es dem Mann an der Kasse beim Abkassieren der Kundin nicht schnell genug ging, beschimpfte er zunächst die Frau. In der Folge verwies ein 27-jähriger Mitarbeiter des Marktes den Mann des Geschäftes und erteilte ein Hausverbot. Wiederum hierüber erbost, bedrohte der Unbekannte den Mitarbeiter. In dem Zuge holte der Mann aus seiner Hosentasche augenscheinlich den Griff eines Messers hervor und verlieh seiner Bedrohung dadurch Nachdruck. Anschließend fuhr er auf einem Fahrrad in Richtung Pavenstädter Weg davon.

Beschrieben wurde der Mann als etwa 35-Jahre alt. Er hatte eine auffällig rote Gesichtsfarbe. Bekleidet war er mit einer grünen Camouflage-Hose, einem blau karierten Hemd sowie einer braun/ grünen Cappy. Bei dem Fahrrad war rechtsseitig eine Gepäcktasche angebracht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Mann geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

