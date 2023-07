Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Festnahmen durch Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Insgesamt drei zur Festnahme ausgeschriebene Personen nahm die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf im Rahmen der grenzpolizeilichen Ein- und Ausreisekontrollen verschiedener Flüge am vergangenen Wochenende (15.-16.07.2023) fest.

Als erstes stellten die Beamten am Samstagabend einen rumänischen Staatsangehörigen fest, welcher sich auf der Einreise eines Fluges aus Chisinau/Moldawien befand. Hierbei wurde festgestellt, dass nach dem 24-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Bochum hatte im Oktober 2022 einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den im Mai 2022 Verurteilten erlassen. Die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 25 Tagen konnte der in Rumänien lebende Mann jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 500 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich.

Zeitgleich wurde ein tunesischer Staatsangehöriger kontrolliert, der sich zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Tunis/Tunesien vorstellte. Bei diesem stellten die Bundespolizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld im Dezember 2021 gleich zwei Haftbefehle wegen Körperverletzung gegen den 34-Jährigen ausgestellt hatte. Demnach wurde er jeweils im Juni 2019 und Januar 2020 rechtskräftig verurteilt. Doch der in Minden lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von insgesamt 145 Tagen abwenden und seine Reise fortsetzen, indem er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 2.200 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich.

Zuletzt wurde am Sonntagabend ein 45-jähriger türkischer Staatsangehöriger zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Kütahya/Türkei bei den Bundespolizeibeamten vorstellig. Hierbei wurde festgestellt, dass Staatsanwaltschaft Bochum im Mai dieses Jahres vier Haftbefehle wegen Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz gegen den in Herten lebenden Mann verfügt hatte. Die Erzwingungshaft in Gesamthöhe von 17 Tagen konnte jedoch auch dieser Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 325 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich.

