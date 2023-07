BPOL NRW: Kampfmesser und Amphetamin - Bundespolizei kontrolliert aggressiven Reisenden

Hagen - Essen - Gütersloh (ots) - Am gestrigen Sonntagmorgen (16. Juli) sollen zwei Männer in der Abstellgruppe des Hagener Hauptbahnhofs mehrere Waggons eines Zuges bemalt haben. Diese konnten vor Ort festgenommen werden. Gegen 09:45 Uhr wurde die Bundespolizei in Hagen über zwei Personen informiert, welche einen Zug in der Nähe der Brinkstraße besprühen sollen. ...

