Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Graffitisprayer auf frischer Tat gestellt - Bundespolizei ermittelt

Hagen - Essen - Gütersloh (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (16. Juli) sollen zwei Männer in der Abstellgruppe des Hagener Hauptbahnhofs mehrere Waggons eines Zuges bemalt haben. Diese konnten vor Ort festgenommen werden.

Gegen 09:45 Uhr wurde die Bundespolizei in Hagen über zwei Personen informiert, welche einen Zug in der Nähe der Brinkstraße besprühen sollen. Einsatzkräfte der Polizei Hagen, welche sich ebenfalls vor Ort befanden, konnten beobachten, wie ein 33- und ein 41-Jähriger auf drei Waggons eines Intercity Express Sprühfarbe auftrugen. Dieser befand sich am Güterbahnhof. Die Beamten stellten die beiden Deutschen, nahmen sie vorläufig fest und sicherten die Beweismittel (diverse Spraydosen und Sprühköpfe, Handschuhe, Skizzen und eine Trittleiter). Zudem dokumentierten sie die Beschädigungen und fertigten Lichtbilder an.

Die Polizisten brachten die Männer aus Gütersloh (33) und Essen (41) zur Bundespolizeiwache. Dort fertigten sie Lichtbilder und nahmen Fingerabdrücke der Beschuldigten. Zudem wurde von ihnen eine DNA-Probe entnommen. Zu den Vorwürfen äußern wollten sich die Männer jedoch nicht. Bundespolizisten durchsuchten das abgestellte Fahrzeug des 41-Jährigen und stellten unter anderem diverse Zeichnungen, sowie ein Mobiltelefon fest. Dieses soll aber nicht dem Fahrzeugführer gehören.

Die beschädigte Gesamtfläche des Zuges beträgt ca. 60 qm. Die Bundespolizisten leiteten gegen die polizeibekannten Männer Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

