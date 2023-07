Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 24-Jähriger randaliert im Schnellrestaurant - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14. Juli soll ein Mann in einer Fast Food-Filiale am Dortmunder Hauptbahnhof Gegenstände beschädigt und zwei Männer attackiert haben. Bundespolizisten stellten den 24-Jährigen noch vor Ort.

Gegen 04:30 Uhr äußerte ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants am Hauptbahnhof Dortmund gegenüber Bundepolizisten, dass ein Kunde eine Scheibe im Kassenbereich, sowie ein Tablet beschädigt habe. Des Weiteren soll der Randalierer zwei Angestellte (22, 23) geschlagen haben. Die Beamten trafen in der Filiale auf den 24-Jährigen und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Dabei sperrte er sich gegen die Laufrichtung und versuchte sich aus den Griffen der Polizisten zu befreien. Bei der Durchsuchung fanden sie ein "Bubble" mit Kokain auf. Der guineische Staatsbürger verweigerte jegliche Kommunikation mit den Beamten.

Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann ohne festen Wohnsitz zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Die Einsatzkräfte nahmen den Polizeibekannten fest und brachten ihn in das Gewahrsam der Polizei Dortmund.

Die Bundespolizisten leiteten auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz ein.

