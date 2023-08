Polizei Gütersloh

POL-GT: 94-jährige übergibt Bargeld und Schmuck nach Schockanruf

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MK) - Abermals hat ein sogenannter Schockanruf am Freitagnachmittag (04.08., 15.15 Uhr) dazu geführt, dass eine ältere Dame einen geringen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck an miese Betrüger verloren hat.

Den Erkenntnissen zufolge erhielt die 94-Jährige einen ersten Anruf gegen 12.30 Uhr. Ihr Enkel sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und nur eine Kaution könne ihn noch vor einer Inhaftierung bewahren. Mit dieser bekannten Masche hielten die Betrüger in den folgenden Stunden und in vielen Telefonaten die Sorge und die Angst der Seniorin hoch. Unter wechselnder Beteiligung von Falschen Polizeibeamten, Falschen Staatsanwälten und Falschen Richtern redeten die Betrüger immer wieder auf die Frau ein und erzählten die perfide Lügengeschichte.

Gegen 15.15 Uhr kam es zu einer finalen Übergabe des Bargelds sowie des Schmucks im Bereich der Graebestraße. Abholerin war eine bislang unbekannte Frau die wie folgt beschrieben wurde: Ca. 1,60 Meter groß mit dunklen Haaren zum Zopf gebunden. Die Frau war dunkel gekleidet und trug einen Anorak.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der beschriebenen Abholerin machen? Wer hat darüber hinaus verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Darüber hinaus warnt die Polizei. Dieser Fall zeigt erneut, wie perfide und beharrlich die Täter vorgehen. Über Stunden halten sie Kontakt zu ihren Opfern und spielen bewusst mit den Ängsten der arglosen Menschen.

Warnen Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn!

Machen Sie niemals am Telefon Angaben über verfügbare Geld- oder Wertgegenstände!

Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell