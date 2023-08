Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Sender Straße

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Im Begegnungsverkehr kollidierte am Freitagabend (04.08., 19.55 Uhr) auf der Sender Straße zwei Pkw-Fahrer. Ein 22-jähriger Augustdorfer befuhr mit einem Audi die Sender Straße in Richtung Verl. Etwa in Höhe der Einmündung Lehmkuhlstraße verlor der Audi-Fahrer den Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 42-jähriger Mann aus Oerlinghausen mit einem Opel die Sender Straße nach Schloß Holte. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge. Der Opel geriet durch den Zusammenstoß auf die Bankette, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Zeugen verständigten umgehend den Rettungsdienst. Während der 42-Jährige schwer verletzt wurde und durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert wurde, blieb der 22-jährige Audi-Fahrer unverletzt.

Die beiden Unfallfahrzeuge waren stark beschädigt und wurden abgeschleppt. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 10 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell