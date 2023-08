Polizei Gütersloh

POL-GT: Katzenmütter und Kitten ausgesetzt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bereits in der vergangenen Woche (02.08.) wurden in Rheda-Wiedenbrück insgesamt neun Katzen in einem Karton ausgesetzt. Der beschriftete Karton stand am Werlplatz, als Zeugen auf die hilflosen Tiere aufmerksam geworden sind. Es handelt sich bei den Hauskatzen um zwei Muttertiere und sieben Jungkatzen. Vier Kitten sind ca. zwei Wochen alt. Drei weitere sind ca. zehn bis zwölf Wochen alt.

Die Katzen befinden sich in der Obhut der Tierhilfe. Die Polizei Gütersloh hat ein Strafverfahren dazu eingeleitet. Wer kann Hinweise zu den Tieren geben? Wer hat rund um den Auffindeort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

