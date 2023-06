POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert in Pkw unterwegs

Waldachtal (ots) - Schwer verletzt hat sich am Freitagmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 354. Ein 52-jähriger Motorradfahrer befuhr als letzter Fahrer einer etwa sechs-köpfigen Gruppe die Landesstraße 354 von Salzstetten kommend in Richtung Haiterbach. In einer langgezogenen Linkkurve geriet er aus derzeit nicht näher bekannten ...

mehr