BPOLI-Flugh. STR: Pfingstferien: Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart gibt Tipps wie Sie gut vorbereitet in den Urlaub fliegen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Sonntagmorgen, den 17. April 2023 wieder einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Erst am 31. März 2023 wurde über einen wegen gleicher Straftat festgenommenen Passagier berichtet. Nun nahmen die Beamten einen 48-jährigen türkischen Passagier bei der Ausreisekontrolle nach Izmir aufgrund ...

