POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Wildberg (ots)

Mehrere verletzte Personen und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 296 ereignete.

Gegen 03.20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer, gemeinsam mit drei weiteren Fahrzeuginsassen, die Bundesstraße 296 von Deckenpfronn in Richtung Stammheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet der 29-jährige Mercedes-Fahrer aus derzeit nicht näher bekannten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve zu weit nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit mehreren Baumen, sodass sich das Fahrzeug im weiteren Verlauf mehrfach überschlug und letztendlich auf den Rädern in einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam. Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen wurden leicht, eine 16-jährige Mitfahrerin schwer verletzt.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeuges sowie zur Rettung der Insassen waren mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

