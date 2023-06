Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Huchenfeld - Brand in mehrstöckigem Gebäude

Pforzheim-Huchenfeld (ots)

Am Samstag, 03.06.2023, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Brandes in der Huchenfelder Ortsdurchfahrt alarmiert. Gegen 13:30 Uhr war dort in einem Zimmer im ersten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Der Feuerwehr gelang es kurz nach 14 Uhr den Brand zu löschen. Verletzte Personen waren aufgrund des Brandereignisses nicht zu beklagen, allerdings entstand am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro, alle Wohnungen im Gebäude sowie der im Erdgeschoss gelegene Gastronomiebetrieb sind nicht mehr bewohnbar bzw. kann der Betrieb in der Gastronomie nicht mehr weitergeführt werden. Die Bewohner des Hauses fanden anderweitig Unterkunft. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Huchenfelder Ortsdurchfahrt bis ca. 16:30 Uhr komplett gesperrt werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen des Polizeireviers Pforzheim-Süd.

