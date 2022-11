LPI-SLF: Nachtrag zur Pressemeldung der LPI Saalfeld vom 08.10.2022 und 10.10.2022 zur Öffentlichkeitsfahndung nach 68-jährigen Mann aus Unterweißbac

Föritztal (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Gemeinde Föritztal (Landkreis Sonneberg) gleich 2 Zigarettenautomaten angegriffen. In der Ortslage Judenbach wurde am Ortsausgang in Richtung Sonneberg ein Automat aufgebrochen und es wurden Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. In Neuenbau wurde im Bereich eines Gasthofes in der Sattelpassstraße der sich dort befindliche Automat ...

mehr