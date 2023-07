POL-COE: Coesfeld, L555, Rtg. Rosendahl, Unter Alkoholeinwirkung Verkehsunfall verursacht

Coesfeld (ots) - Am 08.07.2023, gegen 18:00 Uhr entstand während landwirtschaftlicher Arbeiten ein Glutnest in der angehängten Ballenpresse. Dieses breitete sich aus, sodass auch die Zugmaschine Feuer fing. Sowohl die Zugmaschine als auch die Ballenpresse brannten vollständig aus. Der Gesamtschaden wird auf 330.000 EUR geschätzt Rückfragen bitte an: Polizei ...

