POL-COE: Coesfeld, Havixbeck, Ballenpresse fängt Feuer bei Feldarbeiten

Coesfeld (ots) - An der Bahnhofstraße sind am Freitag (07.07.23) ein Auto und ein Bagger kollidiert. Gegen 7.30 Uhr befuhr eine 86-jährige Autofahrerin aus Dülmen die Friedrich-Ruin-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Gleichzeitig war ein 35-jähriger Baggerfahrer aus Schöppingen auf der Bahnhofstraße in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. Als die Seniorin in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß. ...

