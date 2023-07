Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Am Schloßpark/ Unbekannter zieht Autofahrer an den Haaren

Coesfeld (ots)

Während eines Streits trat ein unbekannter Mann nicht nur gegen das Auto eines 64-jährigen Sendeners. Durch das halb geöffnete Fenster zog er diesen auch an den Haaren. Passiert ist das bereits am 24. Juni. Gegen 00.05 Uhr war der Sendener auf der Droste-zu-Senden-Straße unterwegs. An der Einmündung Zum Schlosspark hielt er, um nach vorfahrtsberechtigten Fahrzeugen zu schauen.

In dem Moment lief dort der unbekannte Mann entlang. Mit ihm unterwegs waren eine Frau und zwei Kinder. Auslöser des Disputs war der Vorwurf des Unbekannten, der 64-Jährige habe die Kinder überfahren wollen. Dabei trat er gegen das Auto. In der Folge kam es auch zum Griff durch die Scheibe. Im Anschluss ging der Unbekannte mit der Frau und den Kinder in Richtung Waldenburger Weg.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als:

männlich, etwa 40 Jahre alt, Bartträger, bekleidet mit weißem Oberteil, weißer Hose und weißen Schuhen.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

