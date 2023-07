Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße/ Auto und Bagger kollidieren

Coesfeld (ots)

An der Bahnhofstraße sind am Freitag (07.07.23) ein Auto und ein Bagger kollidiert. Gegen 7.30 Uhr befuhr eine 86-jährige Autofahrerin aus Dülmen die Friedrich-Ruin-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Gleichzeitig war ein 35-jähriger Baggerfahrer aus Schöppingen auf der Bahnhofstraße in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. Als die Seniorin in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß. Dadurch trat Hydrauliköl aus einer Leitung des Baggers auf. Während der gesamten Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn war die Bahnhofstraße im Bereich zwischen der Eisenbahnstraße und dem Kreuzungsbereich zur Friedrich-Ruin-Straße gesperrt. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Dülmenerin in ein Krankenhaus.

