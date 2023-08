POL-BOR: Rhede - Erstmeldung: Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Dingdener Straße; Tatzeit: 13.08.2023, 08.00 Uhr; Zwei Männer wollten am Sonntag in ein Wohnhaus an der Dingdener Straße in Bocholt-Biemenhorst einbrechen: Eine Bewohnerin hatte gegen 08.00 Uhr bemerkt, dass sich die Unbekannten an einer Terrassentür zu schaffen machten. Daraufhin rief einer der Täter "Ey, da ist doch jemand" und die Tatverdächtigen liefen weg. Zu ihnen ...

