Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Einbrecher ergreifen die Flucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Dingdener Straße;

Tatzeit: 13.08.2023, 08.00 Uhr;

Zwei Männer wollten am Sonntag in ein Wohnhaus an der Dingdener Straße in Bocholt-Biemenhorst einbrechen: Eine Bewohnerin hatte gegen 08.00 Uhr bemerkt, dass sich die Unbekannten an einer Terrassentür zu schaffen machten. Daraufhin rief einer der Täter "Ey, da ist doch jemand" und die Tatverdächtigen liefen weg. Zu ihnen liegt folgende Beschreibung vor: Beide waren zwischen 23 und 27 Jahre alt; einer von schlanker Statur und dunkel gekleidet, der andere fülliger und ein graues T-Shirt tragend. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

