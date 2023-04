POL-WES: Dinslaken - Fahrradcodieraktion der Polizei auf dem Wochenmarkt in Lohberg

Moers (ots) - Am Freitag (28.04.) steht Polizeihauptkommissar Bernhard Kuinke interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Gespräche in der Volksbank an der Mühlenstraße 24 zur Verfügung. Die Sprechstunde des Bezirksbeamten ist in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / ...

