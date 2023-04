Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Container geriet auf LKW in Brand

Wesel (ots)

Am Dienstag um 16:04 Uhr stellte ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus den Niederlanden während der Fahrt fest, dass der aufgeladene Container qualmte. Kurz vor der BAB 3 - Anschlussstelle Wesel / Schermbeck fing der Container Feuer, so dass der Fahrer den Container auf dem Pendlerparkplatz an der Schermbecker Landstraße ablud. Der Muldencontainer, der mit Kabelresten und weiteren Recyclingstoffen beladen war, wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Bundesstraße 58 war bis 18:15 Uhr zwischen der AS Wesel / Schermbeck und der Kreuzung Dinslakener Straße / Postweg in Hünxe-Drevenack komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet, später wechselseitig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Die weiteren Bergungsarbeiten zogen sich bis in die späten Abendstunden hin.

