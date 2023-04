Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Graffiti-Schmierereien und Sachbeschädigung an einer Schule

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

In der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 15.00 Uhr, beschmierten Unbekannte eine Schule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße.

Der Hausmeister hatte die Schmierereien in schwarzer Farbe in einer Größe von einem mal zwei Meter an der Wand einer Turnhalle festgestellt. Weitere Schmierereien in blauer Farbe waren an einer weiteren Wand aufgetragen.

Zudem stellte er eine beschädigte Glastür der Turnhalle fest.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können und bittet diese, sich mit der Wache in Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842/934-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell