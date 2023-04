POL-WES: Voerde - Polizei trainiert in ehemaliger Schule

Rheinberg (ots) - In der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 15.00 Uhr, beschmierten Unbekannte eine Schule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße. Der Hausmeister hatte die Schmierereien in schwarzer Farbe in einer Größe von einem mal zwei Meter an der Wand einer Turnhalle festgestellt. Weitere Schmierereien in ...

mehr