Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Viktoriastraße;

Unfallzeit: 13.08.2023, 05.05 Uhr;

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in Bocholt. Zurück blieben auf der Viktoriastraße ein beschädigtes Verkehrszeichen und eine ebensolche Straßenlaterne. Nach Angaben von Zeugen ereignete sich der Unfall gegen 05.05 Uhr. Aufgrund der Spuren ist davon auszugehen, dass der Unbekannte in Richtung Eintrachstraße unterwegs war. Der Unfallort liegt an der Einmündung der Annastraße. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell