POL-BOR: Bocholt - Einbrecher schlagen Fensterscheibe ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Industriestraße;

Tatzeit: 14.08.2023, zwischen 06.00 Uhr und 06.45 Uhr;

Unbekannte sind am Montagmorgen ins Industriemuseum in Bocholt eingebrochen. Die Täter wandten Gewalt an, um hineinzukommen: Sie warfen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Bürogebäudes ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben über eine mögliche Beute liegen noch nicht vor. Zu der Tat kam es in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 06.45 Uhr an der Industriestraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

