Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Störaktion an der Bismarckstraße: Trio klebt sich an Fahrbahn

Mönchengladbach (ots)

Klimaaktivisten haben am Freitagnachmittag, 14. Juli, an der Bismarckstraße in Gladbach durch eine Klebe-Aktion für wenige Minuten den Verkehr gestört. Durch schnelles Einschreiten von Zeugen und der Polizei konnte die Situation innerhalb kurzer Zeit bewältigt werden, sodass der Verkehr bereits eine Viertelstunde später wieder floss.

Zeugen meldeten der Polizeileitstelle um 17 Uhr, dass sich eine dreiköpfige Gruppe mutmaßlicher Klimaaktivisten gerade in Höhe der Kreuzung Regenstraße an die Fahrbahn der mehrspurigen Bismarckstraße klebe. Binnen weniger Augenblicke waren einige Streifenteams vor Ort. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Zeugen bereits zwei der drei Personen, einen 17-Jährigen und einen 22-Jährigen, von der Fahrbahn lösen und von einem erneuten Ankleben abhalten können. Den dritten, einen 67-jährigen Mann, sicherten die Beamten ab und befreiten auch ihn vom Asphalt. Alle drei blieben unverletzt.

Zwei Rettungswagen, die die Bismarckstraße während der Störaktion passieren mussten, wurden aufgehalten und mussten über die Fahrspuren des Gegenverkehrs um die Aktivisten und den entstandenen Stau herumfahren.

Die Polizei stellte die Personalien des Trios fest und erteilte ihnen Platzverweise. Sie erwarten Strafanzeigen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (jn)

