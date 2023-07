Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Farbschmiererei an Imbiss-Filiale | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag, 14. Juli, eine Sachbeschädigung an einer Imbiss-Filiale an der Hindenburgstraße begangen. Die Täter beschmutzten die Außenfassade des Gebäudes mit verschiedenen Farben. Ein Mitarbeiter der Filiale bemerkte die Sachbeschädigung gegen 7 Uhr und verständigte die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

