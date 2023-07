Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb stiehlt Energy-Drinks und verletzt Detektiv

Mönchengladbach (ots)

Ein 38-Jähriger hat am Donnerstag, 13. Juli, um 10.52 Uhr versucht, aus einem Lebensmittelgeschäft an der Lürriperstraße Waren zu stehlen und dabei einen Ladendetektiv, der ihn an der Flucht hinderte, leicht verletzt.

Laut Angaben des 34-jährigen Detektivs hatte er den 38-Jährigen beim Einstecken von mehreren Dosen Energydrinks beobachtet, die er durch den Kassenbereich brachte, ohne zu bezahlen. Am Ausgang stoppte der Detektiv den Mann. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem der 38-Jährige ihm leichte Verletzungen zufügte. Der 34-Jährige schaffte es, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher - Ware im Wert von circa 50 Euro - und händigten es zurück an das Geschäft aus. Den Tatverdächtigen nahmen die Beamten mit zur Wache, von wo sie ihn im Anschluss an Maßnahmen zur Feststellung seiner Identität entließen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell