Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei beendet Drogenhandel im Westend | 2x U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Mittwoch, 12. Juli, einen 74-jährigen Mann und eine 33-jährige Frau vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht einen schwunghaften Drogenhandel betrieben zu haben.

Nach Hinweisen beobachtete die Polizei am Nachmittag den 74-Jährigen und die 33-Jährige dabei, wie sie unter anderem aus einem Fahrzeug heraus an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet offenbar Drogen verkaufen. Nachdem im Anschluss bei einem mutmaßlichen Kunden entsprechendes Heroin aufgefunden wurde, entschlossen sich die Beamten sie gegen 19 Uhr an der Kurfürstenstraße zu kontrollieren. Bei dem 74-Jährigen stellte die Polizei unter anderem eine größere Menge Bargeld, Heroin, Kokain und ein Mobiltelefon sicher. Bei dem Geld besteht der Verdacht, dass es aus Drogengeschäften stammt. Bei der 33-Jährigen stellten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen daraufhin vorläufig fest.

Bei einer in diesem Zusammenhang kurz darauf durchgeführten richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 74-Jährigen an der Leibnizstraße stellte die Polizei weitere Mobiltelefone und Dokumente sicher. Diese erhärteten den Verdacht, dass die beiden Verdächtigen gemeinsam aus der Wohnung heraus einen schwunghaften Drogenhandel betreiben.

Der 74-Jährige und die 33-Jährige sind in der Vergangenheit polizeilich bereits mehrfach unter anderem wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete ein Haftrichter am Donnerstag, 13. Juli, Untersuchungshaft für sie an. Gegen die mutmaßlichen Kunden leitete die Polizei ebenfalls zusätzlich Strafverfahren ein. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell