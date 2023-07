POL-MG: Brand in Dahl - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht Zeugen und einen Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 12. Juli, gegen 12.10 Uhr in der Rechtskurve von der Badenstraße in die Eickener Straße ereignet hat. Der Fahrer eines weißen Kastenwagens mit Aufschrift wollte - genau wie eine 49-jährige Radfahrerin auf dem Radfahrschutzstreifen - von der Badenstraße in die Eickener Straße nach rechts abbiegen. ...

mehr