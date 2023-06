Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermehrte Wechselfallenbetrügereien im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus - Warnhinweise der Polizei

Waldbreitbach (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus vermehrt zu sogenannten Wechselbetrügereien. So auch am gestrigen Donnerstagnachmittag in der Postfiliale eines Drogerie Marktes in Waldbreitbach. Gegen 14:50 Uhr betraten zwei Männer die Geschäftsräume und begaben sich zielgerichtet in rückwärtigen Bereich zur Postfiliale und sprachen dort eine Frau an. Die beiden Männer traten seriös auf und trugen augenscheinlich hochwertige Bekleidung (schwarze Hosen und weiße Langarm-Hemden). Der spätere Haupttäter wurde wie folgt beschrieben:

-180 cm groß -schlank -25-30 Jahre alt -Drei-Tage-Bart -schwarze Haare -keine Brille oder besondere Merkmale -sprach englisch

Den Mittäter beschreibt sie als

-170 cm groß - etwas kräftig aber nicht dick -ca 40 Jahre alt -Drei-Tage-Bart -schwarze Haare -keine Brille oder besondere Merkmale -sprach gebrochenes Deutsch

Die beiden Männer lenkten die Frau ab und erbeuteten einen Geldbetrag im mittleren 3-stelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

In diesem Zusammenhang erfolgen einige wichtige Hinweise der Polizei:

In sogenannten Wechselfallenbetrügereien erscheinen die Täter an unterschiedlichen Örtlichkeiten (Tankstelle, Supermarkt, auf offener Straße, etc.) und geben den potenziellen Opfern gegenüber vor, Geldscheine wechseln zu wollen. Beim Wechselvorgang wird das Opfer derart manipuliert beziehungsweise abgelenkt, dass die Opfer immer mehr Geld rausgeben, als der Täter vorher gegeben hat. Seien Sie misstrauisch, wenn jemand hohe Bargeldsummen eintauschen möchte. Ziehen Sie einen weiteren Mitarbeiter oder eine weitere Vertrauensperson hinzu, da dies Betrüger abschreckt. Lehnen Sie im Zweifel das Begehren ab.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell