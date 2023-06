Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fünf Blickwinkel - eine Polizei Einladung zum Polizeierlebnistag bei der Polizei Altenkirchen

Bild-Infos

Download

Altenkirchen (ots)

Die Polizeiinspektion Altenkirchen lädt am 22.06.2023 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr - 21:00 Uhr zu einem Polizeierlebnistag unter dem Motto "Fünf Blickwinkel - eine Polizei" ein. Für Berufsinteressierte besteht die Gelegenheit, die Polizeiarbeit in fünf Stationen kennenzulernen. Dabei wird u.a. ein Einblick in den Alltag der Arbeit von Schutz- und Kriminalpolizei geboten und die Führungs- und Einsatzmittel vorgestellt. Den Höhepunkt bietet eine Vorführung der Diensthundestaffel Koblenz. Im Anschluss stehen die Einstellungsberater für Fragen rund um das Thema Bewerbung und Einstellung zur Verfügung. Es wird um eine Anmeldung bis zum 18.06.2023 telefonisch unter 02681 / 946-0 oder per E-Mail an pialtenkirchen.einstellungsberatung@polizei.rlp.de gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell