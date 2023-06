Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Fund von Katzenbabys

Daaden (ots)

In der Nacht vom 15. auf den 16.06.23 fand ein Zeitungszusteller drei kleine, weiß-braune Katzenbabys vor dem Eingang einer Arztpraxis in der Ortslage Daaden. Ganz offenbar waren die nur wenige Wochen alten Tiere in der Dunkelheit von ihrem Besitzer ausgesetzt worden. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Betzdorf nahmen sich der Tiere an und brachten sie zunächst in einem Karton auf die Polizeidienststelle. Die Tiere werden am Morgen in die kompetenten Hände des Tierschutzvereins übergeben. Sofern jemand Hinweise auf den oder die ehemaligen Besitzer der Katzen geben kann, wird er gebeten sich bei der Polizei Betzdorf unter der Tel.-Nr. 02741 9260 zu melden.

